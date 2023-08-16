أحمد موسى: الرئيس السيسي أنقذ سيوة من الملوحة وانهيارات المنازل

تجمع سكان محافظة مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام بعض المشروعات القومية، يحملون أعلام مصر ويعبرون عن فرحتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

أجود أنواع الملح في واحة سيوة

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أجود أنواع الملح بالعالم موجود في واحة سيوة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أنشأت مصنعا للملح هناك تمهيدا لتصديره لدول العالم.

وقال «موسى»، خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن القوات المسلحة أنشأت ميناء جرجوب بواحة سيوة، مضيفا أن كل منتجات الواحة تصدر للعالم عن طريق الميناء.

وطالب «موسى» بإنشاء مطار مدني في سيوة لجذب السياحة، لافتا إلى أن شرم الشيخ لم تكن في الماضي على وضعها الحالي، لكنها كانت صحراء، وبعد إنشاء المطار وتدشين المشروعات أصبحت جاذبة للسياحة، لذلك لا بد من عمل رحلات طيران إلى سيوة ما يسهم في جذب السياح.

وضع خطة عاجلة لإنقاذ أراضي الواحة

وأشار أحمد موسى إلى أن سيوة كانت تعاني من زيادة الملوحة والتي تؤثر سلبا على شجر الزيتون والنخيل والمنازل، حتى أنها كانت تؤدي إلى حدوث انهيارات بالمنازل، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على الفور بإنقاذ سيوة ووضع خطة عاجلة لإنقاذ أراضي الواحة.

ونوه، بأن البحيرة في سيوة كانت منذ سنوات على مساحة 4 آلاف فدان، وحاليا تتجاوز 25 ألف فدان، لافتا إلى أن منازل سيوة لا تخلو من شجر الزيتون والنخيل الذي يعتبر مصدر دخل لكل أهالي سيوة، والتمور بكل أنواعها موجودة في سيوة ومنتشرة في كل الوجبات.

ولفت «موسى» إلى أن هناك مقترحا بتجميع مياه الصرف الزراعي في مكان واحد خارج الواحة، مردفا بأن مياه الصرف جاءت من حفر الآبار غير الشرعية التي أدت لتفقد كبير للمياه وتسببت في خطر على الأراضي الزراعية، لذلك سيتم غلق كل الآبار التي حفرت بصورة غير شرعية.

واستطرد: سيتم تجميع مياه الصرف الزراعي في قناة مفتوحة لحماية الأراضي، موضحا أن القناة المفتوحة حٌفرت على مسافة 34 كيلومترا، بمعدات ثقيلة في جبال سيوة لتجميع مياه الصرف الزراعي تمهيدا لنقلها خارج الواحة من خلال قناة المفتوحة.

وكشف «موسى»، أنه للمرة الأولى سيتم زراعة 658 ألف فدان غرب سيوة، تحديدا ما بين سيوة والحدود الليبية، موضحا أنه سيتم زراعة محاصيل القمح والذرة والصويا ومحاصيل أخرى في غرب سيوة.