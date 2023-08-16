أحد أهالي السلوم لـ«الوطن»: الرئيس متواضع وكان يشاركنا الحديث والطعام

«فرحتنا بزيارة الرئيس السيسي النهارده مثل فرحة أبناء برؤية أبيهم بعد غياب» بهذه الكلمات بدأ رجب فتحي القطعاني عضو سابق برابطة شباب السلوم وسيدي براني ومطروح، حديثه لـ«الوطن»، مشددًا: «الرئيس بيدي كل محافظة حقها، وكنا مستنيين الزيارة عشان عارفين إنه بيزور كل المحافظات».

أحد أهالي السلوم: الرئيس متواضع وكان يشاركنا الحديث والطعام

وأشار «القطعاني»، إلى أن زيارة اليوم ليست الأولى للرئيس السيسي للسلوم، إذ إن معظم الأهالي يعرفونه خلال الفترة التي قضاها بالمنطقة خلال عمله بالجيش، كاشفًا عن أنه محبوب جدًا من الأهالي بالسلوم لأنه شخص متواضع وكان يشاركهم الحديث والأكل والشرب والسير معهم، مشددًا: «عارفينه وهو قمة في الأخلاق والأدب والاحترام».

فرحة عارمة من أطفال السلوم بزيارة الرئيس

ولفت إلى الأطفال شعروا بفرحة عارمة بلقاء الرئيس السيسي اليوم، وكانوا في انتظار اللقاء بشوق على مدار الأيام الماضية، كما أن الأغنية التي تغنوا بها أمام سيادته كانت من تأليفهم تعبيرًا عن محبتهم له، مشددًا: «ده يوم سعيد عليهم وعلينا برضه رئيسنا مش أي رئيس ده رئيس جمهورية مصر العربية»، كاشفًا عن أن أهالي السلوم يشعرون بالطفرة والإنجازات التي تحققت بعهد الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بالاستقرار وتوفير الأمان.