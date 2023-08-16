عروض ألعاب نارية عالمية لأحمد عصام تمتد خلال احتفالية Starscrapers Awards والنسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

قرر القائمين على Starscrapers Awards ومهرجان القاهرة للدراما الاستعانة بمصمم العروض النارية أحمد عصام، للمشاركة في فعاليات افتتاح الاحتفالية الاولى لجوائز Starscrapers و النسخة الثانية من المهرجان والتي تقام يوم 24 أغسطس الجاري في "نورث سكوير" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم اقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والاستثنائية، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي. قال أحمد عصام:" أن المهرجان فرصة كبيرة لتقديم فنون الألعاب النارية ويضيف لرصيد اعمالي باعتبار مهرجان العلمين الجديدة فرصة لا مثيل لها لاستعراض الإمكانيات الخاصة بالألعاب النارية، خاصة في ظل ترويج المهرجان للسياحة المصرية، بالعلمين الجديدة ايقونة السحر والجمال، وصاحبة احد اجمل الشواطئ بالعالم، مشيرا الى ان المشاركة في المهرجان تدعو الى الفخر، وتدعم الجهود التي قامت بها الدولة لتحويل العلمين الى أفضل وجهة سياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وأكد عصام على انه سيقدم لضيوف المهرجان ورواد العلمين الجديدة عروضا مذهلة، بما يساهم في جذب المزيد من الزوار إلى مصر وتعزيز مكانتها كأهم الوجهات السياحية بالشرق الأوسط والبحر المتوسط. يذكر أن تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يحمل شعار ٦٠ سنة دراما للاحتفال بمرور ستين عاما على إنتاج اول عمل درامي مصري، كما يأتي في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال عام 2023.