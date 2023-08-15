تعرف على جوائز مهرجان القاهرة للدراما قبل انطلاق النسخة الثانية

يشهد يوم 24 أغسطس الجاري انطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وتتضمن النسخة الجديدة من المهرجان عدد من المفاجآت أبرزها إقامة فعالياتها في مدينة العلمين الجديدة على هامش فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بالإضافة إلى تكريم عدد من رموز الدراما المصرية ضمن احتفالية «60 سنة دراما» التي يرفع شعارها المهرجان.

ويتنافس على جوائز مهرجان القاهرة للدراما مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي عرضت على مدار العام، من بينها المسلسلات التي عرضت خلال موسم الدراما الرمضانية، وتختار لجنة التحكيم أسماء الفائزين بالجوائز، بينما شهدت الدورة الجديدة من المهرجان استحداث جائزة للجمهور، والتي يصوت فيها للأعمال الأفضل من وجهة نظرهم.

جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتتسع قائمة جوائز مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية لتشمل: أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل مؤلف، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل تتر، أفضل ديكور، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل تصوير، وأفضل ممثل دور ثان بالإضافة إلى أفضل ممثلة دور ثان.

كما يمنح خلال المهرجان جائزة بعنوان «STARSCRAPERS»، والتي تكرم المبدعين في الدراما المصرية، بهدف دعم صناعة الدراما ولكل من ترك بصمة قوية فى تلك الصناعة.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وتتضن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما مجموعة بارزة من المبدعين: إلهام شاهين، كريم عبدالعزيز، المخرج جمال عبدالحميد، الكاتب عبدالرحيم كمال، بالإضافة إلى الناقد طارق الشناوي.