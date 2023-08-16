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aiBANK يفتح حسابات توفير مجانية بدون حد أدنى ويصدر بطاقات خصم مجانا

كتب:

الوطن
11:40 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
aiBANK

aiBANK

بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس ، قام aiBANK بالتواجد بمحافظة المنيا بمركز شباب ماقوسة ومركز شباب دماريس.

و إلى جانب التثقيف المالي تم تقديم حزمة من المنتجات التالية: فتح حساب توفير مجاناً بدون أي مصاريف و بدون حد أدنى لفتح الحساب من سن 16 سنه بدون ولى.

إصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً للإصدار الأول.

إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً مجاناً من سن 16 سنه.

رقم التسجيل الضريبى: 022-028-200

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