aiBANK يفتح حسابات توفير مجانية بدون حد أدنى ويصدر بطاقات خصم مجانا

بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس ، قام aiBANK بالتواجد بمحافظة المنيا بمركز شباب ماقوسة ومركز شباب دماريس.

و إلى جانب التثقيف المالي تم تقديم حزمة من المنتجات التالية: فتح حساب توفير مجاناً بدون أي مصاريف و بدون حد أدنى لفتح الحساب من سن 16 سنه بدون ولى.

إصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً للإصدار الأول.

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