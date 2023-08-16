aiBANK يفتح حسابات توفير مجانية بدون حد أدنى ويصدر بطاقات خصم مجانا
كتب:
الوطن
11:40 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
aiBANK
بمناسبة اليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس ، قام aiBANK بالتواجد بمحافظة المنيا بمركز شباب ماقوسة ومركز شباب دماريس.
و إلى جانب التثقيف المالي تم تقديم حزمة من المنتجات التالية: فتح حساب توفير مجاناً بدون أي مصاريف و بدون حد أدنى لفتح الحساب من سن 16 سنه بدون ولى.
إصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً للإصدار الأول.
إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً مجاناً من سن 16 سنه.
رقم التسجيل الضريبى: 022-028-200