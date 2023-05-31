aiBANK يحقق نموا قويا في الربع الاول من عام 2023 بصافي ربح 175 مليون جنيه

حقق aiBANK نموا قويا وأداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إذ حقق البنك صافي ربح قدره 175 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 25 % .

كما كشفت بيانات البنك عن أن صافي الارباح التشغيلية قد بلغت نحو 806.8 مليون جنيه، كما بلغ صافي الدخل من العائد نحو 533.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات لعملاء البنك نحو 21.4 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي قروض الشركات نحو 15.9 مليار جنيه، فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة للأفراد ما قيمته 5.5 مليار جنيه .

ونوه البنك فى بياناته اليوم، إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ 16.28% خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية نحو 5.4 مليار جنيه فيما بلغ إجمالي الأصول نحو 57.4 مليار جنيه فيما بلغت إجمالي ودائع العملاء لدى البنك ما قيمته 46.6 مليار جنيه، كما بلغ عدد أفرع البنك نحو 32 فرع وعدد ماكينات الصراف الآلي نحو 77 ماكينة صراف آلى .