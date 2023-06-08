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aiBANK يعلن إتاحة عمليات السحب والإيداع اللحظي ببطاقات الخصم المباشر عن طريق كل ماكينات شركة فوري

كتب:

الوطن
08:18 م | الخميس 08 يونيو 2023
aiBANK

aiBANK

أعلن aiBANK عن إتاحة عمليات السحب والإيداع اللحظي ببطاقات الخصم المباشر عن طريق كل ماكينات شركة فوري، وذكر البنك أن خدمة السحب والإيداع عبر "فوري" متاحة فقط لبطاقة الخصم المباشر في الوقت الحالي.

كما قدم aiBANK إمكانية التقسيط من خلال بطاقات البنك الائتمانية لمدة تصل الى 12 شهر بدون فوائد او مصاريف إدارية عند الشراء من جوميا وذلك حتى 18 يونيو 2023.

وجدير بالذكر ان البنك أصدر مؤخرا شهادات بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 18% متاحة للعملاء الأفراد فقط وشهادات بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.30% وأيضا  يوفر حساب توفير بلس بعائد يصل إلى 14% يصرف شهرياً، بالإضافة الى تقديم مجموعة مميزة من البطاقات البنكية والتي تغطي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء مدعومة بأحدث الوسائل التقنية في عمليات الدفع .

هذا وقد سجل صافى الأرباح ل aiBANK خلال الربع الأول من 2023 مبلغ وقدره  175 مليون جنيه، بمعدل نمو 25% عن نفس الفترة من العام السابق.

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بقلم الوطن