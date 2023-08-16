مهرجان العلمين.. منى الشاذلي تستضيف "أمين بودشار" وفرقته الموسيقية في برنامج "معكم"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" المايسترو المغربي الشاب "أمين بودشار"، في ليلة مميزة بمهرجان العلمين الجديدة.

وسيقدم "أمين" برفقة فرقته الموسيقية حفل موسيقي للجمهور وذلك يوم السبت المقبل 19 أغسطس 2023، ويتاح الحجز لحضور الفعاليات الفنية والترفيهية على موقع تذكرتي.

وستقدم الإعلامية منى الشاذلي، "أمين" لأول مرة في مصر والذي انتشرت أغانيه بسرعة كبيرة وأصبح من أصحاب التريند، بسبب تداول فيديوهات لفرقته المغربية التي عزفت أغنية "جانا الهوا" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وردد الجمهور المغربي هذه الأغنية وأيضا أغنية "يا مسهرني"، أبهر المايسترو المغربي الشاب أمين بودشار الجمهور بأعماله العديدة.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.