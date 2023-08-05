منى الشاذلي تكشف كواليس ظهورها في فيلم بيت الروبي (فيديو)

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل ظهورها كضيفة شرف في فيلم بيت الروبي، المعروض حالياً في السينمات، مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تصدر قائمة إيرادات أفلام موسم أفلام عيد الأضحى 2023 وحقق أكثر من 117 مليون جنيه على مدار 6 أسابيع عرض بالسينما.

أوضحت منى الشاذلي، خلال برنامجها معكم المذاع عبر قناة cbc، أن مشاركتها في الفيلم جاءت بناء على طلب من المخرج بيتر ميمي، الذي استأمنها على قصة الفيلم قبل عرضه، ورواها لها ليقنعها بأهمية ظهورها في الفيلم بشخصيتها الحقيقية كإعلامية.

منى الشاذلي في فيلم بيت الروبي

وأشارت إلى أنَّه تمّ تصوير المشهد في فيلم بيت الروبي بشكل سري في الاستوديو قبل عرض الفيلم بحوالي 3 أشهر، مضيفة: «كان ذلك ضمن تصوير حلقة عادية جدًا بجمهور حقيقي معندوش فكرة إن كريم عبدالعزيز هيكون معانا».

تصوير المشهد في ستديو برنامج معكم

تابعت: «وبالفعل تفاجأوا جدًا بدخول كريم عبدالعزيز، لكن هو دخل كإبراهيم الروبي مش كالنجم المعروف، وطلبنا بعدها من كل اللي حضروا مايقولوش أي تفاصيل عن اللي شافوه من الفيلم».

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي، من بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.