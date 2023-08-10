وصول منى الشاذلي وروجينا إلى فاشون شو مصمم الأزياء مايكل سينكو في العلمين

وصلت منذ قليل، الإعلاميات منى الشاذلي وبوسي شلبي وإنجي علي، والفنانة روجينا، إلى عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الفنانين، منهم مي سليم، ميس حمدان، ديانا حمدان، نادية الجندي، نهى عبد العزيز، رامي عياش، هالة صدقي، سيرين عبد النور، فريد رحمي، هنا شيحة، درة، أمينة خليل، إنجي كيوان، ليلى زاهر، أشرف زكي، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، رانيا يوسف، سمر يسري، آيتن عامر، شيرين أبوالحسن، وذلك حسبما أعلنت إدارة عرض الأزياء.