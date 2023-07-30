منى الشاذلي تشكر جمهور الأردن بعد تكريمها في مهرجان «جرش»

شكرت الإعلامية منى الشاذلي القائمين على مهرجان جرش الموسيقي الدولي والجمهور الأردني بعد تكريمها، في منشور لها عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

منى الشاذلي تشكر مهرجان جرش

حيث كتبت الإعلامية منى الشاذلي قائلة: «شكرا مهرجان جرش العريق.. شكرا جمهور الأردن الحبيب.. شكرا وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.. كان تكريمي في مهرجان جرش وسط كل هذا الحب الغامر والحضور المبهر في المسرح الكبير لحظة لن أنساها طوال حياتي».

يذكر أنّ الإعلامية مني الشاذلي تمّ تكريمها من قبل مهرجان جرش الدولي للموسيقى المقام الآن في المملكة الأردنية، كضيف شرف للمهرجان للمرة الأولى.