شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، استقراراً في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك رسمياً على مواقعها.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.18 جنيه للشراء.