رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
08:01 ص | الخميس 17 أغسطس 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، استقراراً في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك رسمياً على مواقعها.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.18 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات في البنوك المصرية

استقرار أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء 16- 8- 2023 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك بنهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023.. كم يبلغ في البنوك؟
بقلم محمد سعيد الشماع