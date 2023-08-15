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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك بنهاية التعاملات

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:28 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بنهاية التعاملات في مختلف البنوك، استقراراً مقابل الجنيه المصري، وسجل في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المختلفة، حسبما أعلنت مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.18 جنيه للشراء.

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