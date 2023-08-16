سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بختام التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 بمختلف البنوك المصرية، وذلك مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات، حيث سجل في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم بمختلف البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لأسعار العملات على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء: 8.18 جنيه للشراء.