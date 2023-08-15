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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023.. كم يبلغ في البنوك؟

كتب:

مريم حنفي
09:24 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك والذي يسجل 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري تلك الأسعار التي لم تشهد تغيراً في كل البنوك المصرية منذ فترة. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

ويسجل سعر الريال السعودي الثلاثاء 15-8-2023 في البنوك 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 

- كما يسجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعاً. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما يبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه بالنسبة للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 

- وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك التنمية الصناعية يبلغ 8.11 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

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بقلم مريم حنفي