تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني في الإسكندرية

أعلنت إدارة التعليم الفني والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تخفيض القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج إلى 180 درجة ببعض المدارس، وتنسيق المرحلة الثانية لحملة الشهادة الإعدادية بـ190 درجة قبل أن تعلن اليوم تخفيض درجات القبول إلى 180 درجة في بعض المدارس.

فرصة جيدة

قالت المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ تخفيض الدرجات فرصة أمام طلاب الشهادة الاعدادية الحاصلين على 180 درجة فأكثر للالتحاق بالتعليم والتدريب المزدوج بالمرحلة الثانية، وتمّ تحديد هذا المجموع لبعض المدارس الفنية وليس جميع المدارس.

تدريب على أعلى مستوى

وأوضحت أمل حسان أنّ المدارس والتخصصات التي تقبل مجموع 180 درجة هي مدرسة العامرية الثانوية الصناعية تخصص فني صيانة ميكانيكية ويتم التدريب بشركة بروميتيون شركة دولية بيريللي للإطارات، وهي فرصة حقيقية لحملة الشهادة الإعدادية وتدريب على أعلى مستوى وعلى الراغبين التقديم التوجه إلى مركز تقديم مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج وتسجيل مدرسة العامرية الثانوية الصناعية تخصص فني صيانة ميكانيكية، وسيتم تحديد موعد الاختبار والمقابلة الشخصية.