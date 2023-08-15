بدائل كلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة 2023.. منها 55 معهدا معتمدا

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، يبحث كثيرون من الذين لم يحالفهم التوفيق في الالتحاق بكلية الهندسة عن بدائل لها تؤهلهم لسوق العمل الذي يتطلعون إليه، وهو ما نعرضه في التقرير التالي.

بدائل كلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت بيانا علي الموقع الالكتروني الرسمي، بالهيئات ومؤسسات التدريس المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وتضمن هذا البيان بدائل كلية الهندسة، إذ يوجد 55 معهدا معتمدا، تشير برامجها وتخصصاتها إلى أنهم بدائل لكلية الهندسة، وهم كالتالي:

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة يالمعادي.

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ـ الجيزة.

- المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

بدائل كلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة 2023

-معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه الجيزة.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- لمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

- المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- معهد الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

بدائل كلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة 2023 منها 55 معهد معتمد

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة.

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية..

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الطود – الأقصر.

- معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط – الإسكندرية.

- المعهد الكندى العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- المعهد العالي للهندسة الالكترونية ببلبيس.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

بدائل كلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة 2023 منها 55 معهدا معتمدا

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة ـ الإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

بدائل كلية الهندسة لطلاب الثانوية العامة 2023

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق فكرة إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية عام 2019، بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وتم إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، على أن تتوالى الإنشاءات بمختلف الجامعات المصرية.

وتصل مدة الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي إلى 4 سنوات، وتدعم الكلية الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك لطلاب شعبتي علمي رياضة وعلمي علوم، وتقبل الطلاب من شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة، ويحصل الطالب في نهاية دراسته على شهادة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.