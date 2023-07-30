بدائل كليات القمة لطلاب الثانوية العامة.. تخصصات مطلوبة في سوق العمل

«حلم كليات القمة» مصطلح اعتدنا على سماعه سنوات عديدة ماضية وارتبط بتوقيت إعلان نتيجة الثانوية العامة سنوياً، أصبحت الكلمة بمثابة هاجس يطارد الطلاب وأولياء أمورهم حتى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من كل عام، ولكن مع أهداف الجمهورية الجديدة وتحقيقاً لرؤيتها بات هذا المصطلح مهمشًا بعد أن نجحت الدولة في إتاحة أنماط مختلف من التعليم الجامعي وتخصصات تواكب متطلبات المستقبل وتكنولوجيا الفضاء والتحول الرقمي سواء إقليمياً أو دولياً، وفقاً لما أكده عدد من المختصين في مجال التعليم الجامعي.

تخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل

البداية يقول الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك تخصصات كثيرة أتاحتها الدولة المصرية أمام الطلاب تذيل فكرة كليات القمة في 5 أو 6 تخصصات، لتشمل الفكرة العشرات من التخصصات التي جرى إتاحتها تهدف جميعاً إلى الالتحاق مباشرة بوظائف سوق العمل إقليمياً ودولياً ، وذلك من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الدولية، متميزة بنوعية البرامج التي تقدمها.

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، إنه يجب على الطلاب الاطلاع على كافة الجامعات الجديدة والتخصصات المرغوب فيها بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، موضحاً أن قاعد كليات القمة شملت الفترة الحالية الكثير من التخصصات المتميزة كبرامج الأمن السيبراني - الذكاء الاصطناعي - المعلوماتية الطبية الحيوية - كيمياء البترول - إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، وغيرها من التخصصات التي تؤهل خريجين ذات مستوى عال من المهارة والدقة والتميز بكافة المجالات.

تخصصات وظائف المستقبل

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز البرامج والتخصصات الفريدة في من نوعها وتواكب متطلبات وظائف المستقبل

مجال العلوم الهندسية

- هندسة الطاقة

- هندسة الميكاترونيات

- هندسة وإدارة الإنشاءات

مجال هندسة الحاسبات

- يشمل برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني، وهندسة الذكاء الاصطناعي)

مجال علوم الحاسبات

- يشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي)

مجال الصناعات التكنولوجية

- يشمل برامح (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)

مجال العلوم الأساسية المتقدمة

- يشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول)، مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية)

مجال العلوم الإدارية والأعمال

- يشمل برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونظم المعلومات)

مجال اللغات التطبيقية

- يشمل برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)

مجال السياحة والضيافة

- برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

مجال الفنون والتصميم

- يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).

مجال العلوم الهندسية

- برامج (هندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، والهندسة الطبية الحيوية

برامج العلوم الأساسية المتقدمة

- تشمل (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة)

مجال العلوم الإدارية والأعمال

- تشمل (المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد)

مجال الفنون والتصميم

- تشمل تخصصات (التصميم الداخلي، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال

الصحة العامة

- يشمل تخصصات (الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية).

العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء

- يشمل الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة كهربائية.

مجال جيولوجيا البترول والتعدين، علوم وتكنولوجيا النانو

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- يشمل برامج (تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان)

مجال الإنتاج الإعلامي (الإنتاج الإعلاني والإنتاج التليفزيوني)

مجال السياحة والضيافة (إدارة الفنادق والمنتجعات)

مجال الفنون والتصميم

- يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم جرافيك).

الكليات الجديدة في التخصصات

- كليات الذكاء الاصطناعي

- كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

- كلية تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء

- كليات العلوم الصحية التطبيقية

- كليات علوم الأرض

- معاهد النباتات الطبية والعطرية

- كليات أبحاث وتطبيقات الليزر

- كليات علوم المسنين

- دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- كليات الطفولة المبكرة

- كلية البيولوجيا الجزئية

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف

- كلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة

- كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء

- كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

- كلية النانو تكنولوجي

- كلية الملابس والموضة

- كلية الدواء الطبيعي بالسويس

- كلية تكنولوجيا صناعة السكر

- كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

التخصصات العلمية الجديدة المتاحة للطلاب

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- تكنولوجيا السكة الحديد.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

- تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر

- تكنولوجيا البناء والتشييد.

- تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربائية.

- تكنولوجيا المياه والتلوث.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

-التخصصات الصحية

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

-الطاقة الجديدة والمتجددة .

- تكنولوجيا المعلومات.

- الميكاتروتكس.

- الأوتوتروتكس.

- تكنولوجيا الغاز والبترول.

- الخدمات الإلكترونية.

- تكنولوجيا الأطراف الصناعية

- تكنولوجيا المعلومات

- تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية

- تكنولوجيا السيارات.

- تكنولوجيا الكهرباء.

- تكنولوجيا الميكانيكا.

- تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي.

- تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الباغة وتجهيز المنسوجات.

- تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.

- تكنولوجيا الصناعات المعدنية.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- تكنولوجيا السكة الحديد.