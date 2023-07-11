أبرزها التمريض.. تعرف على بدائل الثانوية العامة بالدقهلية

يرغب الكثير من الطلاب، في معرفة بدائل الثانوية العامة بالدقهلية، إذ تتيح معظم المدارس البديلة فرص عمل للطلاب، مع وجود فرص بالالتحاق بكليات من ضمنها الهندسة والسياحة والفنادق والتمريض والزراعة وغيرها من الكليات، مع وجود بدائل تتيح فرص عمل حكومي وخاص.

بدائل الثانوية العامة بالدقهلية

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن إتاحة بدائل الثانوية العامة في الدقهلية، من ضمنها مدارس الثانوي الفني سواء الفندقي أو التجاري أو الزراعي أو الصناعي، وجاء التنسيق الخاص بها كالآتي:

- الثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من «المنصورة- نبروه- السنبلاوين»، 235 درجة.

- الثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من «المنصورة - نبروه– السنبلاوين»، 175 درجة.

- تنسيق الدبلوم الفني الصناعي في محافظة الدقهلية- الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات.

- الثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات، 165 درجة.

- تنسيق الدبلوم الفني الزراعي في محافظة الدقهلية- الثانوي الزراعي بكل من «المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعية - ميت غمر الزراعية» 185 درجة.

- الثانوي الزراعي بكل من «دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض – المنزلة» 170 درجة.

- الثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات، 140 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة.

مدارس التمريض الفني بديل للثانوية العامة بالدقهلية

وأوضح شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان له عن فتح باب التقديم إلي مدارس التمريض التي تعتبر أفضل بدائل الثانوية العامة، إذ تتيح للطلاب العمل بعد انتهاء الدراسه والالتحاق بالمعهد الفني للتمريض لمدة عامين.

وكشف عن الأوراق الخاصة بالتقديم في مدارس التمريض، التي جاءت على النحو التالي:

- صورة ضوئية من الوجهين لاستمارة الشهادة الإعدادية بدون قشط أو شطب

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد الكمبيوتر

- عدد 6 صور شخصية فوتوغرافية للطالبة يجري التقديم عند إجراء الاختبارات

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين - شهادة حسن سير وسلوك من آخر مدرسة كانت بها

- طلب التحاق

- استمارة كشف الهيئه

- استمارة الإملاء

- استمارة الاختبار النفسي

- صورة كربونية من الايصال الحكومي لشراء الملف

- إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة

- إقرار تأدية الامتحان في أي مركز تحدده الإدارة

- إقرار بتقديم اصول المستندات المطلوبة في حال قبول الطالبة

- إقرار علي ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة

- إصرار عدم المطالبة بالتحويل من مدرسة لآخري أو من محافظة لآخري طوال فترة الدراسة.

مدارس المصرية للتلمذة بالدقهلية

كشفت رحاب عبد الرازق المسؤول عن العلاقات العامة في مدارس المصرية للتلمذة بالدقهلية لـ«الوطن»، أن المدرسة تعتبر من أفضل البدائل المتاحة للثانوية العامة، إذ تتيح للطلاب فرص عمل في مختلف المجالات، خاصة المجالات تكنولوجيا أو احتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن التقديم للمدارس يتطلب أوراق معينة، منها:

- إحضار ملف الشهادة الاعدادية

- عدد 8 صور خاصة بالتقديم

- صورة بطاقة ولي الأمر

- شهادة ميلاد خاصة بالطالب

- بالإضافة لحضور الطالب ذاته لعمل المقابلة الشخصية

وأضافت أن المدرسة تضم العديد من الفروع على مستوى الجمهورية، منها 3 داخل محافظة دمياط، واثنين بالقاهرة وواحدة بالدقهلية، وأخرى بمحافظة البحر الأحمر.