الخرباوي: عمر عبدالرحمن أعطى دروسا فقهية للإسلامبولي لتبرير اغتيال السادات

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن اللواء صلاح شادي كان في جهاز الشرطة، وحصل اتصال بينه وبين عمر عبد الرحمن، وأخبره أن تغيير نظام السادات لن يكون إلا بالقوة، ومن يملك القوة هو الجيش.

الخرباوي: جماعة الإخوان والتحاقهم بالجهاديين

وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن شادي قال لعمر عبدالرحمن إن هناك عددا من الإخوان في الجيش ألحقناهم بجماعة الجهاد مثل خالد الإسلامبولي وحسين عباس وعطا طايل.

شادي الذي جمع عمر عبدالرحمن وعبدالله السماوي بالإسلامبولي

ولفت إلى أن شادي هو الذي جمع عمر عبدالرحمن وعبد الله السماوي بخالد الإسلامبولي، واجتمعوا في جلسات فقهية عديدة، ليعطيهم دروسا في ما ينبغي أن يقومون به باعتبارهم أصحاب سلاح تجاه السادات الذي وصفه عمر عبد الرحمن بـ«الطاغوت».

وشدد على أن الجماعة التي اغتالت السادات هي الإخوان ولم تخرج من تحت معطف الإخوان كما يشاع، وقسم الوحدات في الإخوان هو الذي جمع الفريق ودربهم، وليس هناك شك في هذا أو استنتاج، بل هذا هو الواقع الذي حصل، وظل الإخوان حريصين على إخفاء هذه الحقيقة طول الوقت.