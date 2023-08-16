ثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: عناصر قضية الفنية العسكرية بايعوا زينب الغزالي وحسن الهضيبي

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن اجتماع مصطفى مشهور مع قيادات التنظيم الخاص لجماعة الإخوان نتج عنه تنفيذ قضية الفنية العسكرية عام 1974.

صالح سرية صاحب فكرة اغتيال السادات

وأضاف الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «صالح سرية المسؤول عن تلك القضية إخواني فلسطيني وأقام كيان فكرته اغتيال أنور السادات ويتولى الإخوان بعد ذلك الحكم».

وتابع: «هذا الكيان بايع زينب الغزالي التي بدورها أوصلتهم بحسن الهضيبي وقال لهم افعلوا ما تشاؤون لكن لا يُنسب الموضوع للإخوان».

وذكر أن الإخوان عملوا في السر بالسعودية خلال فترة الستينيات، وعمر عبد الرحمن كان من بين تنظيمات الإخوان السرية في السعودية حيث كان من الدعاة للجماعة في الرياض، وكان يقيم مقرأة يجند من خلالها الشخصيات المصرية العاملة في السعودية، ثم يتسلم أعضاء آخرين من الإخوان الأعضاء الجدد.

موعد عرض برنامج الشاهد

يُذاع «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج «الشاهد» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.