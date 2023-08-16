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ثروت الخرباوي لـ«الشاهد»: عمر عبد الرحمن كان يجند المصريين في السعودية لصالح الإخوان

كتب:

محمد أيمن سالم
11:55 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي

قال المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي ثروت الخرباوي، إن الجماعة التي اغتالت الرئيس الراحل أنور السادات هم إخوان قلبا وقالبا، وتربوا تربية إخوانية، مثل طه السماوي وعمر عبد الرحمن منظر الجماعة.

الخرباوي: عمر عبدالرحمن كان يعتبر كل الناس أعداء للإسلام 

وأضاف في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج الشاهد على قناة إكسترا نيوز، أن عمر عبد الرحمن حصل على دكتوراه بعنوان «موقف الإسلام من خصومه»، أي أن كل الناس أعداء للإسلام، وأحضر كتب سيد قطب واستدل بها في رسالته.

الخرباوي: الإخوان عملوا في السر بالسعودية

وذكر أن الإخوان عملوا في السر بالسعودية خلال فترة الستينيات، وعمر عبد الرحمن كان من بين تنظيمات الإخوان السرية في السعودية حيث كان من الدعاة للإخوان في الرياض، وكان يقيم مقرأة يجند من خلالها الشخصيات المصرية العاملة في السعودية، ثم يتسلم أعضاء آخرون من الإخوان الأعضاء الجدد.

وأكد أن هناك علاقة قوية جدا بين عمر عبد الرحمن ويوسف القرضاوي، وكان عمر يعتبر نفسه تلميذ القرضاوي، ويرى أنه فقيه هذه الأمة، وكل ما يفتي به في المعاملات يجب الأخذ به، وفي فقه الجهاد نأخذ منه النظرية العامة لفكرته.

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