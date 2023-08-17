ثروت الخرباوي: الإخوان رفضوا جميع محاولات فض اعتصام رابعة سلميا

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن جميع محاولات فض اعتصام رابعة سلميا قوبلت بالرفض من الإخوان، وظلوا مُصرين على الاعتصام لتحقيق مخططهم بتدويل القضية المصرية وفتح الباب للتدخلات الخارجية وقوات الأمم المتحدة.

«الخرباوي»: الإخوان استمروا في استفزاز الناس

وأضاف «الخرباوي» في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان استمروا في استفزاز الناس ليظلوا موجودين في اعتصام رابعة، وأطلقوا الخرافات وهذا عهد الإخوان دائما.

وأوضح أنه خلال اعتصام رابعة التقى القيادي الإخواني عصام العريان في مكان خارج الاعتصام مصادفة، وسأله إلى متى يستمر هذا الاعتصام، فقال له نصا «سنعود للحكم، وسيحكم الإسلام مصر، وسنعلقكم على أعواد المشانق».

وثائق خطيرة عن علاقة حسن البنا بالمخابرات البريطانية

وأضاف أن العريان أخبره أن يقول لمختار نوح أن مذكرات الشيخ أحمد السكري، وكان يربط بين الاثنين قرابة، لم تعد موجودة، وإذا ذهب أقرباؤه إلى بيته في المحمودية لن يجدوها، لأنها كانت تحتوي على وثائق خطيرة عن علاقة حسن البنا بالمخابرات البريطانية، وتنفيذ عمليات اغتيالات ومنها اغتيال المطربة أسمهان.