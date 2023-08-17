عبدالباسط حمودة في عزاء والدة أحمد شيبة: أقف بجوار أخي وصديقي

لليوم الثاني على التوالي، يستمر عزاء والدة المطرب الشعبي أحمد شيبة، أمام منزلها بمنطقة القباري بالإسكندرية، بجوار كوبري 27، وما زالت وفود من أهالي الإسكندرية ممن لم يتمكنوا من حضور الجنازة أو العزاء في اليوم الأول حضروا في اليوم الثاني، والعزاء ممتد لليوم الثالث حسب تصريحات الفنان أحمد شيبة بأنه سيتلقى العزاء على مدار ثلاثة أيام.

عبد الباسط حمودة أبرز الحضور

وحضر بالأمس الفنان والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة ونجله رامي لتقديم واجب العزاء للفنان والمطرب أحمد شيبة في وفاة والدته، وقال حمودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حضرت اليوم لأخي وصديقي وحبيبي أحمد شيبة فقبل أن يكون زميلا فهو أخ وصديق ولا بد أن أكون بجواره في مثل هذا الظرف الصعب لأني أعلم مدى تعلق شيبة بوالدته وحبه الشديد لها وأقول له شد حيلك الفراق صعب لكنه مكتوب علينا جميعاً».

شيبة: شكراً لمن واساني

بدوره، قال أحمد شيبة، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أشكر كل من واساني في وفاة والدتي الغالية وكل من حضر جنازتها أو قدم واجب العزاء وشكراً لأهلي وعزوتي أهالى دائرة مينا البصل وخاصة جيراني في القباري والورديان علي تواجدهم معي منذ دخول والدتى المستشفى وحتى وصولها لمثواها الأخير».