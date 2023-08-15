أحمد شيبة ينهار باكيا قبل استلام جثمان والدته: «عايز كل الناس تدعيلها»

انهار الفنان أحمد شيبة، فور وصوله إلى المستشفى الخاص الموجود به جثمان والدته، وسط عدد كبير من أصدقائه وأهله ومحبيه، إذ يستعد لتشيع جنازة والدته بعد صلاة الظهر اليوم، من مسجد حسان، ثم الانتقال إلى مدافن أم كبيبة بالورديان لمقابر عائلة شيبة، لتشييعها إلى مثواها الأخير.

أحمد شيبة يدخل في نوبة بكاء قبل استلام جثمان والدته

«أنا عايز الناس كلها تدعي لها، كل الناس بتحب أمي، أنا مش عاوز حاجة خالص غير الدعاء»، هكذا بدأ الفنان أحمد شيبة حديثه لـ«الوطن» وقال: «أطيب واحدة في الدنيا أمي، وطالب من كل الناس تدعي لها بس»، مؤكدا أنها كانت الصديقة والحبيبة، ليدخل بعدها في نوبة من البكاء الحار حزنًا على وفاتها.

جنازة والدة الفنان أحمد شيبة من مسجد حسان

وتتحرك سيارة الإسعاف بجنازة «مبروكة محمد يوسف»، والدة الفنان أحمد شيبة، التي توفيت عن عمر يناهز 81 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة الورديان أمس، وذلك لتشييع جنازتها من مسجد حسان لمثواها الأخير.

نعي الفنان أحمد شيبة لوالدته

ونعى الفنان أحمد شيبة والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك، من خلال نشر صورة لهما، وكتب عليها: «مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب»، وقضى الفنان، ليلته أمام المستشفى ثم توجه إلى منزله في الإسكندرية، وسط حالة من الحزن الشديد.

وتتلقى أسرة الفنان، العزاء، من بعد صلاة المغرب اليوم، أمام منزل الأسرة بشارع باب 27 بجوار كوبري القباري، بمحافظة الإسكندرية.