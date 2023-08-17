تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعرف على موعد فتح باب التسجيل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 المتوقع لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، موضحة أنه من المتوقع أن تبدأ مرحلة تنسيق طلاب الشهادات الفنية منتصف الشهر المقبل وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن التقديم للكليات والمعاهد المختلفة لطلاب الجامعات سيكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. اختبارات المعادلات

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إطار الاستعداد لتنسيق الدبلومات الفنية 2023، يواصل المجلس استقبال طلبات التقدم لاختبارات المعادلات للشهادات الصناعية والتجارية والزراعية والتي من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل وفقاً للخريطة التي أقرها المجلس.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضحت المصادر، أن العمل بمختلف القطاعات بمكتب التنسيق الرئيسي لتنسيق الجامعات يتم بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات، لافتة إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن تفاصيل التقدم لتنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.