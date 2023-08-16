قائمة المعاهد الخاصة للسياحة والفنادق المعتمدة من «التعليم العالي»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة المعاهد الخاصة للسياحة والفنادق، مع إرشادات للطلاب الذين يريدون الالتحاق بها، لمواجهة تعرضهم للخداع أو النصب من بعض الكيانات الوهمية.

وأكدت وزارة التعليم العالى في بيان، اليوم الأربعاء، أن المعاهد الخاصة للسياحة والفنادق، تضم 18 معهداً معتمداً فقط.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، قائمة المعاهد الخاصة العليا المعتمدة للسياحة والفنادق، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والتي جاءت كالتالي:

المعاهد الخاصة المعتمدة للسياحة والفنادق

1- المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

2- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

3- المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

4- معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء.

5- المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف - الإسكندرية.

6 - المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

7- المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط - الإسكندرية.

8 - المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث».

9- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث».

10- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

11- معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

12- المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

13- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية «إيجوث».

14- المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

15- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

16- المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - الجيزة.

17- معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت بالإسماعيلية.

18- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.