«التعليم العالي» تنشر قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة للخدمة الاجتماعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة المعاهد الخاصة العليا والمعتمدة للخدمة الاجتماعية، حرصاً على الطلاب وأولياء من الالتحاق بالكيانات الوهمية، التي انتشرت الإعلانات عنها مؤخراً، في أعقاب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن المعاهد الخاصة العالية المعتمدة للخدمة الاجتماعية تضم 16 معهداً معتمداً فقط، نستعرضها خلال السطور التالية:

المعاهد الخاصة العليا المعتمدة للخدمة الاجتماعية

1- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

2- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

3- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

4- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

5- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

6- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية فى بنها.

7- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

8- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

9- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا.

10- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

11- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

12- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر بالشرقية.

13- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).

14- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

15- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

16- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

استمرار أعمال تنسيق المرحلة الثانية

يشار إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 بدأت أمس، وتستمر حتى السبت المقبل 19 أغسطس، ومن المقرر أن يجري قبول 350 ألفاً و133 طالباً خلال تلك المرحلة، وفقاً لما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.