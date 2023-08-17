انطلاق قافلة دعوية في 16 مسجدا بكفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة دعوية كُبرى، غداً الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بـ16 مسجداً بمركز ومدينة مطوبس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ16 مسجداً بمركز ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أسماء المساجد التي تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «الكبير بمدينة مطوبس، وسيدي عبد الوهاب بمدينة مطوبس، وعلي عامر بمدينة مطوبس، والتوبة بقرية المرحومي، وسيدي غزال بمدينة مطوبس، وأبو بكر الصديق بقرية شاهين، والرحمن بعزبة الملح، والشاعر بقرية بها، والمرشدي بقرية منية المرشد، والكبير بقرية القنى، والغربي بعزبة عمرو، والسادة الشهاوية بقرية ببرنبال، والسلام بقرية برنبال، والقشاشي بقرية بها، والتقوى بقرية الجزيرة الخضراء، والعتيق بقرية برج مغيزل».

ويشارك في القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب الغول، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ محمد وفيق شتا، مدير إدارة مطوبس قبلي، والشيخ سعد علي أحمد مطاوع، مدير إدارة مطوبس بحري، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف.

افتتاح مسجدين جديدين بكفر الشيخ غداً

ومن المقرر أنّ تفتتح مديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد النصر بعزبة أبو مرسي بقرية المنشأة الكبرى بمركز قلين، ومسجد عزبة 27 الناصرية بمركز بيلا، ضمن 26 مسجداً تفتتحها وزارة الأوقاف، غداً الجمعة، على مستوى الجمهورية، منها 23 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديدا، و3 مساجد صيانة وتطويراً.