تطوير مواقف السيارات العمومية ببنها لخدمة أهالي القليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات قريتي طحلة وميت العطار، وتفقد أعمال إنشاء دورات مياه خدمة للمترددين على موقف سيارات بنها العمومي.

أعمال تطوير مواقف سيارات القليوبية

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد أعمال تطوير موقف سيارات قريتي ميت العطار وطحلة، إذ جرى عمل تندات حديدية بطول الموقف ورصف الأرضية ببلاط الإنترلوك، وذلك لاستيعاب جميع السيارات الموجودة بالموقف للعمل على تيسير الحركة المرورية والتخفيف على المواطنين والعمل على راحتهم.

موقف سيارات بنها العمومي

كما تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي، حيث جرى إنشاء 34 دورة مياه للسيدات والرجال، وذلك لخدمة المواطنين المترددين على الموقف، ووجه بالحفاظ على دورات المياه والعمل على صيانتها وتخصيص عامل نظافة لها.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية .