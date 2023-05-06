تفاصيل حريق بالقرب من موقف بنها.. اشتعال النيران في 4 سيارات ملاكي

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في سور خشبي وأشجار بالقرب من موقف بنها العمومي والذي أسفر عن احتراق وتلفيات في 4 سيارات كانت متوقفة بجوار السور وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر.

السيطرة علي حريق التهم 4 سيارات في بنها

وكانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق شب في 4 سيارات ملاكى بجوار موقف سيارات الأجرة العمومي ببنها.

تفاصيل حريق أسفر عن التهام 4 سيارات ببنها

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية بلاغا بنشوب حريق في سور خشبي وسياج من الأشجار خاص بمنزل أمام مركز التدريب بالقرب من موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها مما تسبب في اشتعال النيران في 4 سيارات ملاكي تركها أصحابها بجوار السور ونجاح الأهالي في إنقاذ إحدى السيارات قبل أن تأتي النيران عليها كاملا.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.

انتقل إلى مكان الحريق قيادات مديرية أمن القليوبية وقسم ثان بنها والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف بالقليوبية وقيادات المرور حيث تم إغلاق الشارع المؤدي لموقف بنها للقادمين من شارع كلية التجارة والشوارع المجاورة له والعكس وعمل كردون أمني بمحيط الحريق.

تم تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.