إجراء 3150 عملية قلب مفتوح مجانا للمرضى غير القادرين في الدقهلية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إجراء 3150 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماماً لمرضى القلب من غير القادرين بمحافظة الدقهلية على مدار السنوات السابقة، وبالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية، لدعم أهالي قرى ونجوع محافظة الدقهلية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيًا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تفعله الأورمان منذ سنوات من دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذي جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استقبالها لجميع حالات الأطفال المصابين بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب واقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

إجراء 57 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين

وذكر أنّ الجمعية نجحت حتى الآن، في إجراء 57 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.