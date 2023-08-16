اجتماع بين «الرقابة الصحية» و«التحالف الوطني» لمناقشة تقديم الخدمات الطبية

عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعا مع طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ووجيدة أنور، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأحمد الخربطلي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ومصطفى محمود، وهشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، وأسامة حجازي، المدير التنفيذي لمعهد الكبد القومي، وعدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقطاع الجمعيات الأهلية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تطبيق معايير الجودة بالخدمات الصحية

تناول الاجتماع، استعراض التعريف بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها هيئة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، إحدى الهيئات الثلاث بمنظومة التامين الشامل، وهي الجهة المنوط بها اصدار وتطبيق معايير الجودة بالخدمات الصحية والمعتمدة من منظمة «الإسكوا» الدولية.

تحسين جودة الخدمات وتوفير الأمان الصحي

خلال الاجتماع، أوضح أحمد طه أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل حريصة على تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لضمان تحسين جودة الخدمات وتوفير الأمان الصحي ليشمل جميع الخدمات الصحية وجميع المواطنين، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية تساهم بشكل فعال من خلال دورها المجتمعي، في توفير احتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجا، وتسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن احتياج عدد من المنشآت الصحية الأهلية إلى التأهيل لتطبيق المعايير الدولية للجودة، وذلك للوصول إلى تقديم أفضل خدمات صحية بمستوى جودة عالية.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن معهد الكبد القومي بالمنوفية، يتميز بموقعه الجغرافي حيث يتوسط محافظات الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية، ويقدم خدمة صحية لعدد كبير من المرضي من مختلف المحافظات، وهو ما يستدعى ضرورة سرعة تأهليه للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير جهار لضمان تقديم خدماته الصحية بجودة عالية لمرضى الكبد المترددين عليه

خطة تدريبية لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية

وأشار طه إلى استعداد الهيئة التام لتقديم كل سبل التعاون مع المنشآت الراغبة في الحصول على شهادة الاعتماد والتسجيل الصادرة عن الهيئة من خلال التنسيق لتنفيذ زيارات فريق الدعم الفني التابع للهيئة لمساعدة المنشآت على التقييم الذاتي وتحسين الأداء وضمان الفهم الصحيح للمعايير، بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية على تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة.

حصول المريض على أعلى مستويات الجودة

أوضح طلعت عبد القوي، أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، يضم عدد من الجمعيات التي تقدم خدمات صحية، لافتا إلى أنه جار حصرها واختيار عددا منها للبدء في تقييمها وتأهيلها للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا أن شعارها هو ضمان الحصول المريض على أعلى مستويات الجودة بالخدمة الصحية المقدمة، وهو ما يعتبر حق أصيل لكل مواطن مصري بناء على الاستحقاق الدستوري، الذي نص على ضرورة توفير رعاية صحية ذات جودة الجميع المواطنين.

تأهيل المنشآت الصحية الأهلية للانضمام للتأمين الشامل

أكدت وجيدة الأنور، أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي للدولة بمختلف المشروعات والمبادرات الخاصة بالقطاع الصحي، وذلك ايمانا بأن كل مريض له الحق في الحصول على الخدمة الصحية اللازمة له بأعلى مستويات الجودة، مشيرة إلى أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتأهيل المنشآت الصحية الأهلية للانضمام للتأمين الشامل يساعد المرضى المتعاملين مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الحصول على خدمة صحية لائقة بهم

وأكد هشام عبد الدايم أن خطة معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، تحرص على التأهيل ورفع الكفاءة من أجل تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على شهادة الاعتماد الصادرة من جهار، لضمان رضا وسلامة المرضى، والاستعداد للانضمام للمنظومة الجديدة.

أكد أحمد الخربطلي، أن جمعية مصطفى محمود تضم عدداً من المنشآت الصحية، وتعمل من أجل توفير خدمة صحية أمنة وذات جودة لجميع المترددين، لذلك سنسعى للبدء في تأهيل هذه المنشآت للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.