عاجل.. «زيزو يوقع على عقود داخل مطعم».. صورة تثير الجدل بشأن رحيل نجم الزمالك للسعودية؟

تترقب جماهير القلعة البيضاء، مصير أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد تلقيه عرضا مغريا للاحتراف في صفوف الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، باعتباره أحد الركائز الأساسية داخل الفارس الأبيض.

حكاية صورة أثارت الجدل لـ أحمد سيد زيزو

ورغم تأكيد إدارة الزمالك على رفض العرض الذي وصلت قيمته إلى 6 ملايين دولار، والتمسك بخدمات أحمد سيد زيزو في صفوف الفريق بالموسم المقبل، إلا أن هناك صورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أثارت الجدل بشأن أحمد سيد زيزو.

وظهر «زيزو» وهو يوقع على ورق في أحد المطاعم، وهو ما أثار التكهنات حول إذا ما كان يوقع على عقود انتقاله لصفوف الشباب السعودي، أم أن الصورة لا علاقة لها بمصير اللاعب في الفترة المقبلة.

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