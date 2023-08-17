صرف دفعة جديدة من قروض مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية صرف الدفعة 177 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد وذلك لشهر يوليو 2023، بإجمالي 965 ألف جنيه موزعة على 11 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف قروض لمشروعات الشباب بالدقهلية

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي أن الهدف من تلك القروض يرجع إلى الاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

عدد المستفيدين من قروض المشروعات الصغيرة بالدقهلية

وأشارت إلى أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 33 شاب وفتاه 12 من الذكور و21 من الإناث، لإقامة مشروعاتهم ليكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين 117.7مليون جنيه.

وأكدت محافظة الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة، مع أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.