نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية

اعتمدت محافظة الدقهلية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية، بعد قيام مديرية التربية والتعليم بالانتهاء من التصحيح والمراجعة، وجرى إتاحتها لطلاب الشهادة الإعدادية بمن خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

تفاصيل نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وأشار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إلى أنه جري إعلان نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية والتي جاءت بـ80% لتكون محصلة النتيجة في النهاية للدور الأول والثاني هي 97.3%.

وأوضح أن نتيجة الدور الثاني للشهادة للإعدادية للمكفوفين جاءت بنسبة نجاح 100%، وللشهادة الإعدادية القسم المهني بنسبة 100%، بعد أداء الامتحانات التي بدأت يوم 22 يوليو وانتهت يوم 27 يوليو لمدة أسبوع.

وأكد أنه جرى عقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالدقهلية لطلاب الشهادة الإعدادية بعد أن جرى توزيعها على 95 لجنة في مختلف الإدارات التابعة للمديرية بالدقهلية، ونجح منهم 51500 طالب وطالبة، ليكون في النهاية 120542 طالبا نجحوا بالشهادة الإعدادية بالدقهلية.

وأضاف أنه بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالدقهلية جري تخفيض تنسيق الثانوية العامة إلى 237 درجة بدلا من 243 درجة، ليسهل على الطلاب الناجحين في الدور الثاني الالتحاق بمدارس الثانوية العامة في مختلف الإدارات.

وحدد تنسيق الدبلومات الفنية والذي جاء للثانوي الصناعي 3 سنوات بـ165 درجة والزراعي بـ140 درجة في مختلف المدارس والفندقية خدمات بـ175 درجة، والفندقي نظام 5 سنوات بـ235 درجة.