«الداخلية»: ضبط 26 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على كافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 105001 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية لتحقيق الانضباط

كما وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 105001 مخالفة مرورية متنوعة، نستعرضها على النحو التالي:

- 26766 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 3737 مخالفة السير دون تراخيص.

- 22 مخالفة موقف عشوائي.

- 29 مخالفة شروط التراخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية.