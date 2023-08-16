«المرور»: تحرير 2909 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملات مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تحرير 2909 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

618 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كما تمكنت حملات الإدارة العامة للمرور من تحرير 618 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة، كما رفعت 64 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية بكل أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.