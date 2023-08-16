رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المرور»: تحرير 2909 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب:

منتصر سليمان
12:04 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
حملة مرورية _ صورة أرشيفية

حملة مرورية _ صورة أرشيفية

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملات مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تحرير 2909 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

618 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كما تمكنت حملات الإدارة العامة للمرور من تحرير 618 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة، كما رفعت 64 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية بكل أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.

اقرأ المزيد:

«المرور»: تحرير 2906 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

«المرور» تحرر 2863 مخالفة عدم وضع الملصق الإلكتروني

«الداخلية»: تحرير 2725 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة 

«الداخلية»: ضبط 3142 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

«الداخلية»: تحرير 2875 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
بقلم منتصر سليمان