احذر.. إجراء مهم يعطل نقل ملكية السيارة في المرور

قال الخبير القانوني حازم محمد، المحامي بالاستئناف، إنه في حالة بيع السيارة وقت سفر مالكها بتوكيل في الشهر العقاري يجب أن يذكر المالك في التوكيل أنه يوافق على أن يتعامل المشتري أو مالك السيارة الجديدة نيابة عنه في المرور حتى يتمكن من إتمام الإجراءات.

توكيل بالتعامل مع المرور

وأضاف الخبير القانوني أن في حالة سفر مالك السيارة الأول دون عمل توكيل في الشهر العقاري موثق للمشتري بالتعامل مع المرور يتم تعطيل السيارة لحين تقديم توكيل موثق عن طريق الخارجية، وفي هذه الحالة يحق للمشتري نقل ملكية السيارة بناء على التوكيل الأخير بالتعامل مع المرور.

إجراءات نقل ملكية السيارة

وشرح الخبير القانوني إجراءات نقل ملكية السيارة وفق المعلن من الإدارة العامة للمرور وهي كالتالي:

- استخراج شهادة المخالفات في حالة رخصة تسيير السيارة سارية.

- استخراج شهادة بيانات مع رشهادة المخالفات في حالة رخصة السيارة منتهية.

- تقديم صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- الفحص الفني للسيارة في المرور في حالة انتهاء رخصة السيارة .

- دفع الرسوم المطلوبة وتسليم اللوحات المرورية القديمة.

- تسلم الرخصة الجديدة بالاسم والبيانات الجديدة.

وكشف اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطوات نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري كالتالي:

- تقديم توكيلات السيارة بالترتيب مع صورتين من كل توكيل.

- وجود بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع بتاريخ حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من المرور القديم للسيارة في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع، ويجب ملء البيانات بخط جيد بدون أخطاء إملائية

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

-دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري والتأكد من صحة الختم من الموظف المختص.