«المرور»: تحرير 2938 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الإدارة العامة للمرور، عددًا من المخالفات على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث جرى تحرير 2938 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، خلال 24 ساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور، على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 691 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 70 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.