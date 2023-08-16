معلومات عن الزي الرسمي لأهالي مطروح.. «بيسة وملف وسدرية»

خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدن مرسى مطروح والسلوم وسيوة وسيدي براني، التقى أهالي المحافظة في حالة من البهجة والسعادة سيطرت على اللقاء، وزاد من البهجة ارتداء الأهالي من شباب وأطفال ومشايخ الزي التراثي للمدينة البدوية، والذي يحمل بين طياته الكثير من عادات وتقاليد وتاريخ البدو.

زي مطروح جزء من تراث البلد

ودائما نرى زي أهالي مطروح مختلفا بشكل كبير عن باقي المدن البدوية، وفي هذا الإطار يكشف محمود يسري، الباحث في التراث البدوي، تفاصيل الزي وتراكيبه، قائلا: «الزي التقليدي لأهل مطروح هو جزء لا يتجزأ من تاريخ وتراث البلد، وتطور على مر العصور، ويصنع على يد ترزي مختص به، خاصة أنه قديمًا كان البدوي يصنعه بنفسه من قماش أطلق عليه البيسة، يرتدي فوقها الجبيرة وهي عبارة عن قطعة من القماش لها حزام يعلق فوق الكتف الأيسر فقط»، مشيرا إلى أنه على الرغم من شبه اندثارها إلا أن بعض كبار السن يرتدونها ليبقى الزي المطروحي الحالي في شكله.

قديمًا كان الزي المطروحي عبارة عن «الملف» الذي يتكون من قطعتين من الصوف المطرز يدوي وهو عبارة عن «سدرية» بدون أكمام لارتدائها في الصيف، وأخرى بأكمام من أجل ارتدائها في فصل الشتاء، يتم ارتدائها فوق الثوب، والقطعة الأخرى عبارة عن بنطلون واسع يتم ارتداؤه أسفل الثوب، وفق ما رواه الباحث في التراث البدوي، خلال حديثه لـ«الوطن».

«الجرد» ثوب تتوارثه الأجيال

قطعة كبيرة من القماش مصنوعة من الصوف أبيض اللون، أطلق عليها «الجرد» يرتديها البدوي فوق الزي الكامل، وتتوارثها الأجيال، فضلا عن أن صناعته تتم يدويًا، وهو نوعان؛ أحدهما جرد رقيق للصيف، والآخر جريدي ثقيل للشتاء، وأطلق على طريقة ارتداء الجرد مصطلح «تشميل»، ويتمسك الكثير من شيوخ مطروح بارتداء الجرد، تحديدًا في المناسبات الرسمية والخاصة، وذلك مصاحبًا لارتداء خاتم فضة.