عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي يتابع جلسات الحوار الوطني منذ انطلاقها

أشاد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ بالتوجيهات الرئاسية التي صدرت أمس الأربعاء بحق مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت نقلها إلى الجهات المعنية لاستخلاص وتطبيق ما يمكن منها وفقا للدستور.

حزب مستقبل وطن

وقال النائب عصام هلال عفيفي في تصريحاته لـ«الوطن» إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لتطبيق ما يتاح منها وفقا للدستور، يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع جلسات الحوار الوطني منذ انطلاقها، وتشير إلى أن مصر حريصة على الاستماع لمطالب القوى الوطنية التي جرى إبرامها خلال جلسات الحوار الماضية.

وتطرق الأمين العام المساعد إلى الحديث عن جلسات الحوار الوطني وقال إن الجلسات العامة التي انعقدت خلال الفترة الماضية شهدت أسمى أنواع الديمقراطية، حيث عبر كل المشاركين عن آرائهم دون أي قيود أو خطوط حمراء، وكنا نتناقش دائما فيما بيننا قبل بدء جلسات الحوار وبعد الجلسات حول القضايا التي تهم المواطن.

مخرجات الحوار الوطني

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» توجيه مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة، لدراسة وتطبيق ما يمكن تطبيقه منها وفقا للدستور