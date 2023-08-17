العمدة عيد السرحاني: زيارة الرئيس السيسي لمطروح مثمرة ونستبشر بها خيرا

وجّه العمدة عيد السرحاني، أحد عواقل مطروح، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارته المحافظة أمس، قائلًا: «زيارة مثمرة بالنسبة لنا، ونستبشر خيرًا بها، فقد بدأ التطوير بمشروع العلمين، وأصبح لدينا مشروع رأس الحكمة، وإنشاء ميناء جرجوب، وكل هذه المشروعات الاستثمارية لها فائدة كبيرة لأبناء المحافظة والشباب والأجيال القادمة».

وعد من الرئيس السيسي

وأضاف السرحاني، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الرئيس السيسي وعدنا بضخ المياه في المرحلة المقبلة، كما وعدنا برصف الطريق من مطروح حتى السلوم والجمرك، وسيكون طريقا مزدوجا».

تكلفة الصرف الصحي في سيوة 3 مليارات جنيه

وتابع أحد عمد مطروح، أن تكلفة الصرف الصحي في سيوة 3 مليارات جنيه، وجرى تنفيذه، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن تطوير الجمرك يحقق فائدة كبيرة لمصر كلها وليس مطروح فقط، حيث تتجه سيارات نقل البضائع إلى ليبيا عبر المنفذ.