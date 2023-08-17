إجراء مقابلات شخصية لـ846 متطوعا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في كفر الشيخ

أجرت محافظة كفر الشيخ مقابلات شخصية لـ846 متطوعا للانضمام لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، موزعين على 10 مراكز إدارية خلال أغسطس، لتدريب من سيجتاز هذه المقابلات خلال شهر سبتمبر للالتحاق بفريق عمل الصندوق البالغ 33 ألف متطوع على مستوى الجمهورية خلال أكتوبر من العام الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية.

التوسع في القاعدة الشابة للصندوق في المحافظات

وأكد الدكتور سلام العربي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فرع كفر الشيخ، ضرورة التوسع في القاعدة الشابة للصندوق في المحافظات، والتأكيد على ضرورة انتشار متطوعى الصندوق في جميع القرى والمراكز بجميع المحافظات، لتوصيل رسالة الصندوق، والحد من مشكلة المخدرات في كل ربوع مصر وعدم الاقتصار على التواجد بعواصم المحافظات والمدن، وذلك ضمن إطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً وقرى حياة كريمة وضرورة الوصول إلى كل مصري ومصرية مهما كان الوصول إليه صعبا.