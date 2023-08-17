تقديم 1.5 مليون خدمة للمواطنين ضمن «100 يوم صحة» في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم مليون و500 ألف خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» خلال 50 يوماً منذ بدء المبادرة، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تقديم خدمات الكشف المبكر لـ7880 طفلاً وطفلة

وأوضحت أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة»، تضمنت 67 ألفًا و164 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 114 ألفًا و916 خدمة، كما جرى تقديم خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ7880 طفلاً وطفلة.

وأفادت «محمود»، أنّه تم أيضاً تقديم 71 ألفاً و808 خدمات ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، فيما تم تقديم 6451 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و9202 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

تطعيم 404 آلاف و228 طفلاً وطفلة

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 19 ألفًا و916 مواطنًا، لافتاً إلى أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 117 ألفاً و765 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 130 ألفًا و386 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 404 آلاف و228 طفلاً وطفلة.

وأضاف «الشربيني»، أنّ المبادرة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بمحافظة كفر الشيخ، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

خط ساخن لطلب الزيارات المنزلية للمسنين

ودعا «الشربيني»، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».