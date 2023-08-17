وظائف خالية للسيدات بـ«كفر الشيخ الأزهرية».. 4 شروط مطلوبة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، حاجة بعض الروضات بالإدارات التعليمية الأزهرية، لعاملات بقاعات رياض الأطفال.

شروط شغل وظائف عاملات بقاعات رياض الأطفال

ووفقاً للشروط التي وضعتها المنطقة الأزهرية لشغل الوظائف الشاغرة فإنها كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدمة عن 50 سنة وقت التقدم هذا العام.

2- أنّ تكون خالية من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة.

3- أنّ تكون لديها القدرة علي التعامل مع الأطفال.

4- أنّ تكون حسنة السير والسمعة.

5- أنّ تكون مقيمة في الإدارة التعليمية التي بها المعهد المتقدمة عليه، ويثبت ذلك بموجب بطاقة القومي، ويكون بتاريخ سابق للإعلان.

6- الأولوية لمن سبق التعاقد معهن بالروضات الأزهرية بالفعل إذا توافرت إفادة من شيخ المعهد بحسن الأداء في العمل، ثم للأصغر سناً، وفي كلتا الحالتين يجب توافر جميع الشروط بهن.

7- اجتياز المقابلة لجميع العاملات من خلال اللجنة المُشكلة من مدير الإدارة التعليمية الأزهرية.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف العاملات

وحدّدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية المستندات المطلوبة لشغل وظائف العاملات، كالآتي:

1- صورة البطاقة الشخصية وتكون سارية العمل.

2- شهادة صحية معتمدة بخلوها من الأمراض المعدية وتكون سارية.

3- إفادة معتمدة من شيخ المعهد بحُسن السير والسلوك والتعامل لمن لديها الخبرة بالعمل في الروضات الأزهرية.

4- صحيفة أحوال جنائية «فيش وتشبيه» حديث.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في مقر إدارة رياض الأطفال

وأكدت المنطقة الأزهرية أنّه يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في مقر إدارة رياض الأطفال بديوان عام المنطقة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس، وسوف تنعقد لجنة المقابلات يوم السبت الموافق 26 أغسطس لإدارات «كفر الشيخ، والحامول، وبلطيم، وبيلا، وقلين»، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس لإدارات «سيدي سالم، مطوبس، دسوق، فوه، الرياض».