وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين في عين شمس

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة متفوقين عين شمس بمركز التطوير التكنولوجى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، ومحمد جلال شئون الطلبة بالمديرية.

اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين في عين شمس

وشملت الاختبارات المجالات التالية، اختبار في مادة الرياضيات، واختبار المتقدم في مادة العلوم، واختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، واختبار الذكاء العالمي IQ.

يُشار إلى أنّ الذين أدوا الاختبارات سواء مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس، ممن قاموا بالتسجيل الإلكترونى، استوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، ويجرى إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.