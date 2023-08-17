«القاهرة الإخبارية»: البرلمان الإسباني يجتمع وسط محاولات تشكيل حكومة جديدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن البرلمان الإسباني بمجلسيه، اجتمع اليوم الخميس، في جلسة تأسيسية بعد ثلاثة أسابيع ونصف من الانتخابات المبكرة غير الحاسمة في إسبانيا، ومن المرجح أن يكون تشكيل حكومة جديدة أمرًا صعبًا.

محاولات تشكيل حكومة إسبانية

ولم ينجح رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز ولا زعيم المعارضة المحافظ ألبرتو نونيز، فيخو حتى الآن في تشكيل أغلبية حكومية من خلال تحالفات مع الأحزاب الصغيرة.

ويتطلب هذا ما لا يقل عن 176 عضوا في مجلس النواب في الجولة الأولى من التصويت.

وإذا لم ينجح سانشيز ولا فيخو في تشكيل حكومة، فسيتعين إجراء انتخابات أخرى في نهاية العام أو أوائل العام المقبل.