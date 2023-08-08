موجة حر شديدة تضرب إسبانيا وتؤدي لاشتعال الحرائق.. درجات الحرارة سجلت 43

تشهد إسبانيا موجة حر شديدة جعلت السلطات في حالة استنفار في مناطق عدة منها الأندلس، جنوبي البلاد، وكاستيا لامانشا، وسط البلاد، وإكستريمادورا في الغرب، عقب تسجيل درجات حرارة وصلت إلى 43 درجة مئوية الاثنين، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

إنذارات في البلاد وكفاح من قبل رجال الإطفاء

وذكرت فضائية «فرانس 24» الفرنسية، أن المناطق المذكورة دخلت حالة الإنذار الأحمر لأجل مواجهة مخاطر نشوب حرايق، فيما تم إطلاق الإنذار البرتقالي في المناطق الأقل عرضة للحريق، وهذه هي الموجة الثالثة التي تضرب البلاد وشبه الجزيرة الإيبريبة بالكامل التي تشمل البرتغال وإسبانيا مع توقعات باستمرار الموجة حتى الخميس المقبلة بعد عطلة نهاية الأسبوع عقب عناء طويل لرجال الإطفاء الإسبان.

حرائق في مناطق متعددة

واندلع حريق على بعد 10 كيلومتر من الأندس الأحد الماضي دون وفيات، بجانب حريق سابق في غابة صنوبر مجاورة لمدينة بويرتو ريال الذي تسبب في إغلاق مؤقت للطريق السريع ونزول رجال الإطفاء للتعامل مع الأمر، ووقع حريق آخر في مقاطعة هويلفا الأندلسية السبت والأحد، وتشهد كاتالونيا القريبة مع الحدود الفرنسية حريق بدأ الجمعة وخفت بشكل شبه كلي الإثنين عقب اللجوء إلى استخدام الطائرات مع الإبقاء على 30 وحدة من رجال الإطفاء في المكان.

رقم قياسي في الحرائق

وشهدت البلاد بداية العام الحالي، احتراق أكثر من 70 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا منذ مطلع السنة بجانب تدمير مساحة 300 ألف هكتار في عام 2022 بعد وقوع أكثر من 500 حريق في إسبانيا وهو أكثر رقم حرائق في أوروبا بحسب نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي في بلد يشمل 75% من أراضيها التصحر بحسب الأمم المتحدة.