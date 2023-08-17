كبير موظفي مكتب أمين حلف الناتو يعتذر عن تصريحاته بشأن أوكرانيا

اعتذر ستيان جنسن، كبير موظفي مكتب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن تصريحاته بعد يوم واحد فقط من اقتراحه علنا بأنّ أوكرانيا قد تتخلى عن جزء من أراضيها لروسيا مقابل عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو وإنهاء الأزمة مع روسيا.

مسؤول بـ الناتو: أعتذر عن تصريحاتي بشأن تخلي أوكرانيا عن أراضيها

وقال «جنسن»، لصحيفة نرويجية إنّه ما كان ينبغي له التحدث بطريقة مبسطة كما فعل، بعد أن أثارت تعليقاته الأولية رد فعل غاضب من أوكرانيا، حيث قال في جلسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، في النرويج ناقش فيها أعضاء التحالف كيفية إنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا التي لا تزال مستمرة منذ 18 شهرا: «أعتقد أنّ الحل قد يكون أن تتخلى أوكرانيا عن أراضيها وتحصل على عضوية الناتو في المقابل».

لكن مسؤول الناتو أجرى مقابلة صحفية بعد يوم من الجلسة سالفة الذكر، قال فيها: «بياني حول هذا كان جزءا من مناقشة أكبر حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة في أوكرانيا، ولا ينبغي أن أقول ذلك بهذه الطريقة».

الجيش الأوكراني يعلن السيطرة على قرية أوروزخين

في سياق آخر، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، بعد يوم من إعلان السيطرة على قرية «أوروزخين» التي كانت تمثل نقطة قوة للقوات الروسية.

وتعد أوروزخين أول قرية تعلن أوكرانيا استعادتها، منذ يوم 27 يوليو الماضي، وهو فارق زمني يشير إلى التحدي الذي تواجهه كييف في سعيها للتقدم عبر خطوط دفاع روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.